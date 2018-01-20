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براهيمي :”لم أكن في يومي..”

الرياضة
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براهيمي :”لم أكن في يومي..”
بقلم إسماعيل عشاش

أكد الدولي الجزائري، ياسين براهيمي بأنه غير راض عن المُستوى الذي قدمه، سهرة الجمعة خلال انتصار “بورتو” الصعب أمام “تونديلا”.

وصرح قائلا للموقع الرسمي للتنانين :”للأسف، إفتقدت للريتم، خاصة وأني عائد مؤخرا من الإصابة، ولكن الأهم تحقق بحصدنا للنقاط الثلاث”.

وواصل :”المُباراة كانت صعبة، وعلينا التحلي بالهدوء والتركيز من هنا فصاعدا، من أجل المُحافظة على الصدارة وفارق النقاط أمام مُنافسينا”.

وأنهى حديثه :”نعلم بأن سبورتينغ لشبونة يترصد تعثراتنا، ولكننا مُطالبون بالتفكير في أنفسنا فقط، وتفادي فرض ضغط سلبي على المجموعة”.

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