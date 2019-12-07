براهيمي: “لن ألعب أبدا لبنفيكا لأنني وفيّ لبورتو” !

الرياضة
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براهيمي: “لن ألعب أبدا لبنفيكا لأنني وفيّ لبورتو” !
بقلم أمير بهلول

كشف النجم الجزائري “ياسين براهيمي” أنه لن يلعب أبدا لنادي “بنفيكا” البرتغالي لأنه مهووس جدا بنادي بورتو.

وقال “براهيمي” في حوار أجراه مع موقع “مايش فوتبول”: “بعد أن قررت الانضمام لنادي الريان القطري لم أكن لأتراجع عن قراري مهما حدث”.

وأضاف: “بنفيكا؟ مع احتراماتي لهم وهم نادي كبير لكنني لن ألعب لهم.. لأنني مشجع مهووس بنادي بورتو”.

وتابع: “من المستحيل أن أحمل قميص بنفيكا، لأن بورتو يسير في دمي ولا أحد يمكنه تغيير ذلك”.

وختم كلامه: “لم أفكر حتى لاستماع عرض بنفيكا، بالرغم من أنه نادي كبير لأن انضمامي لهم كان مستحيلا”.


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