براهيمي: “لن ألعب أبدا لبنفيكا لأنني وفيّ لبورتو” !

كشف النجم الجزائري “ياسين براهيمي” أنه لن يلعب أبدا لنادي “بنفيكا” البرتغالي لأنه مهووس جدا بنادي بورتو.

وقال “براهيمي” في حوار أجراه مع موقع “مايش فوتبول”: “بعد أن قررت الانضمام لنادي الريان القطري لم أكن لأتراجع عن قراري مهما حدث”.

وأضاف: “بنفيكا؟ مع احتراماتي لهم وهم نادي كبير لكنني لن ألعب لهم.. لأنني مشجع مهووس بنادي بورتو”.

وتابع: “من المستحيل أن أحمل قميص بنفيكا، لأن بورتو يسير في دمي ولا أحد يمكنه تغيير ذلك”.

وختم كلامه: “لم أفكر حتى لاستماع عرض بنفيكا، بالرغم من أنه نادي كبير لأن انضمامي لهم كان مستحيلا”.