براهيمي: “لهذا السبب اخترت الغرافة”

كشف الدولي الجزائري ياسين براهيمي، اليوم الأربعاء، الأسباب التي دفعته لاختيار الإنضمام لنادي الغرافة.

وصرح براهيمي، في هذا الخصوص: “اخترت الغرافة لأني أعشق التحدي، وهدفنا بناء مشروع رياضي كبير مع إدارة النادي وفق رؤية طموحة”.

كما أضاف: “الاستقرار والإقامة في قطر، الأجواء الرائعة، والراحة النفسية لأسرتي، كلها عوامل ساهمت في التعاقد مع الغرافة رغم العروض العربية والأوروبية”.

وجاءت هذه التصريحات من ياسين براهمي، خلال تقديمه رسميا من إدارة نادي الغرافة أمام وسائل الإعلام.