براهيمي: “لهذا السبب رفضت عرض بنفيكا”

كشف الدولي الجزائري ياسين براهيمي، لاعب الريان القطري، سبب رفضه لعرض كان قد تلقاه من نادي بنفيكا البرتغالي، الغريم التقليدي لناديه السابق بورتو.

وصرح ياسين براهيمي، لصحيفة “أنتينا” البرتغالية: “لقد اتصل ممثلون عن نادي بنفيكا، بوكيل أعمالي، للإنضمام إليهم في الميركاتو الصيفي المنصرم”.

وأضاف: “كنت لاعبا سابقا لنادي بورتو، وأنا اليوم مناصر وفي له، لقد كان من المستحيل أن أقبل عرض نادي بنفيكا، لكن هذا لا يعني أني لا أحترمهم، بالعكس”.

يذكر أن ياسين براهيمي، حمل ألوان نادي بورتو لـ5 سنوات كاملة، قبل أن ينضم في الميركاتو الصيفي المنصرم، إلى نادي الريان القطري.