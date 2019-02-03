براهيمي ليس ضمن أولويات النيراتزوري

يستبعد نادي إنتر ميلان الإيطالي، أن يكون الدولي الجزائري ياسين براهمي، لاعب بورتو البرتغالي، ضمن أولوياته في الميركاتو الصيفي المقبل.

وكشف موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، تلقي إنتر، مقترحات من طرف وسطاء رياضيين، بخصوص براهيمي، لكن إدارة النيراتزوري، تستهدف أسماء أخرى.

واستبعد مسؤولو إنتر ميلان، تواجد الدولي الجزائري، ضمن قائمة اللاعبين الذين يستهدفهم الصيف المقبل، لتدعيم هجوم الفريق.

يذكر أن ياسين براهيمي، فضل إنهاء الموسم الجاري رفقة ناديه بورتو البرتغاليـ رغم العروض التي تلقاها من عديد الأندية الأوروبية.