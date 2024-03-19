براهيمي :” متحمس للعمل أكثر مع الطاقم الفني الجديد للمنتخب”

كشف مهاجم المنتخب الوطني ياسين براهيمي عن مستجدات التحاقه بـ “الخضر” مجددا وعودته إلى الكتيبة الوطنية بعد غياب طويل.

وقال ياسين براهيمي في تصريحه خلال المنطقة المختلطة اليوم بعد الحصة التدريبية الثانية بالمركز التقني سيدي موسى “لا يوجد أي مشكل، الأمر الوحيد الذي أقوله هو انه الحمد لله أني متواجد حاليا مع المنتخب”.

كما أضاف الجوهرة السمراء الجزائرية “أنا متحمس كثيرا، طاقم فني جديد، لاعبين جدد، صفحة جديدة مع المنتخب، لدينا مباريات قوية ودورة قبل فترة قصيرة لهذا يجب التركيز، الجميل أني تعرف على إخوة جدد”.

للإشارة، أن براهيمي غاب عن المنتخب الوطني لمدة فاقت 26 شهرا، حيث استغل الفترة للتركيز مع ناديه الغرافة القطري الذي تأله معه بشكل لافت للإنتباه.