براهيمي: “محرز أفضل لاعب جزائري في التاريخ”

اختار اللاعب الدولي الجزائري السابق، ونجم نادي الغرافة القطري، قائد “الخضر” الحالي، رياض محرز، الأفضل في تاريخ الجزائر.

وخلال نزوله ضيفا على برنامج ” QSL MAGAZINE” الذي يبث عبر قنوات “الكأس” القطرية، فضل براهيمي، محرز، على أسماء بارزة في تاريخ الكرة الجزائرية.

وفي البداية، اختار براهيمي، مصطفى دحلب، نجم الثمانينيات على حساب قائد فريق جبهة التحرير التاريخي رشيد مخلوفي. ثم فضلّه أيضا على صالح عصاد وعلي بن شيخ وجمال مناد وعبد الحفيظ تاسفاوت وإسماعيل بن ناصر.

وظل ياسين براهيمي مصراً على أفضلية نجم باريس سان جيرمان سابقاً، وفضله أيضاً على عنتر يحيى، قبل أن يقرر اختيار مجيد بوقرة، لكنه غيّر خياره مجدداً لمصلحة رامي بن سبعيني ثم إلى إسلام سليماني، قبل أن يفاجئ باختيار الأخير على حساب لخضر بلومي.

وبعد خياره المفاجئ بإقصاء بلومي من قائمة المفضلين سريعا، اختار رابح ماجر على حساب سليماني. وفي المواجهة الأقوى بين ماجر ومحرز، اختار الأخير ليكون أسطورته المفضلة بين جميع المرشحين من بينهم شخصه.