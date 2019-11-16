براهيمي: “محرز وماني الأوفر حظا لنيل الكرة الذهبية”

إعتبر الدولي الجزائري ياسين براهيمي، أن مواطنه رياض محرز، والنجم السنغالي ساديو ماني، الأوفر حظا لنيل الكرة الذهبية 2019 لأفضل لاعب إفريقي.

وصرح براهيمي، في هذا الخصوص، لجريدة “الراية”: “أرجح كفة الثنائي رياض محرز، وساديو ماني، لحسم هذه الجائزة”.

وأضاف: “محرز بطل إفريقيا، وكان حاسما في الكثير من المباريات رغم عدم مشاركته بانتظام مع ناديه مانشستر سيتي”.

وتابع: “هو الأفضل بالنسبة لي من ناحية الجودة، المراوغات، والسرعة، وأعطيه الأفضلية، والأسبقية على ساديو ماني”.

وأردف ياسين براهيمي: “ماني هو الآخر قدم موسما رائعا، وتوج برابطة أبطال أوروبا، ويستحق الجائزة، لأنه مهاجم من طراز عالٍ”.