براهيمي محل انتقاد في “البرتغال”

انتقدت صحيفة “ريكورد” البرتغالية، أداء الدولي الجزائري ياسين براهيمي نجم نادي “بورتو” البرتغالي، خاصة في الفترة الأخيرة.

وذكرت ذات المصادر الصحفية، أن براهيمي فشل في التسجيل أو في منح اي تمريرة حاسمة في آخر شهرين من المنافسة وهو ما لم يعتد عليه النجم الجزائري.

كما أن نجم “الدراغاو” قدم بداية موسم مثالية غير أن الإصابات وكثرة العروض أثرا كثيرا عليه، وهو ما جعله يقدم مستوى أقل من المتوسط.

فمعروف على “براهيمي” أن يكون ربان سفينة “بورتو” بل هو المحرك الرئيسي لهذا الفريق غير أن في الآونة الأخيرة أدائه لا يلقى الإجماع.

كما أن إدارة “بورتو” تضغط من جهة أخرى من أجل تجديد عقد الدولي الجزائري الذي ينتهي في الصائفة المقبلة.