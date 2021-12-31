براهيمي مرشح لجائزة أفضل لاعب للأسبوع في الدوري القطري

ينافس الدولي الجزائري ياسين براهيمي، نجم نادي الريان، على جائزة أفضل لاعب عن الجولة الـ11، من الدوري القطري.

وينافس براهيمي، على هذه الجائزة، أربعة لاعبين، ويتعلق الأمر بكل من أحمد الجانحي، فيتفا، عبد الرحمان أبكر، وتام تاي هي.

كما سيتم اختيار المتوج بهذه الجائزة، عن طريق تصويت جماهير دوري نجوم قطر، على اللاعب الأفضل.

يذكر أن ياسين براهيمي، قاد ناديه الريان، في الجولة الـ11، لتحقيق الفوز على حساب نادي الشمال، بتسجيله الهدف الثاني لفريقه.

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