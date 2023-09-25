براهيمي مرشح لجائزة لاعب الأسبوع في قطر

رشّح الحساب الرسمي لدوري نجوم إكسبو القطري، لاعب الخضر، ونجم الغرافة، ياسين براهيمي، للتنافس على جائزة لاعب الأسبوع.

وكان براهيمي، قد تألق أمس الأحد، في فوز ناديه الغرافة بنتيجة 3-2، أمام الدحيل، ضمن الجولة الـ 4، بتسجيله ثنائية، جعلته يتصدر قائمة هدافي الدوري القطري بـ 7 أهداف.

ونشر الحساب الرسمي لدوري “إكسبو” القطري، على منصة “x” (تويتر) سابقا، قائمة تضم 6 أسماء مرشحة لجائزة الأفضل في الجولة الـ4، يتقدمها براهيمي.

وإلى جانب لاعب الخضر، رشّح ذات المصدر، كل من الاسباني رودريغو رومينو، لاعب الريان، والقطري محمد وعد نجم السد، والمغربي أسامة طنان، لاعب أم صلال، والمصري حمدي فتحي نجم الوكرة، إلى جانب ريكاردو غوميز، لاعب منتخب الرأس الأخضر ونادي الشمال.