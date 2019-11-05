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براهيمي مرشح للقب “سوبر ستار” الدوري القطري

الرياضة
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براهيمي مرشح للقب “سوبر ستار” الدوري القطري
بقلم يونس رزيق

رشّحت صحيفة الراية القطرية اللاعب الجزائري ياسين براهيمي ليكون “سوبر ستار” لدوري النجوم القطري في أول موسم له.

وبعد مرور 9 أسابيع من البطولة ظهر ساحر فريق الريان النجم الجزائري ياسين براهيمي نظراً لما قدّمه من عطاءات كبيرة ومتميّزة تجعله الأبرز على الإطلاق بين كل النجوم في المسابقة حتى الآن.

وقدّم براهيمي مستويات أكثر من رائعة مع فريق الريان من حيث التأثير له في الملعب حيث قاد الفريق لاحتلال المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 21 نقطة وبفارق نقطتين عن الدحيل صاحب المركز الثاني ومنح فريقه الأفضلية في العديد من المباريات التي لعبها حتى الآن.


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