براهيمي مطلوب في إسبانيا وإيطاليا !!

كشفت الصحف البرتغالية أن النجم الجزائري “ياسين براهيمي”، بات محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية وفي مختلف الدوريات.

فبعد إهتمام بشكتاش باللاعب الجزائري وإسعدادهم لدفع ما يقارب الـ 20 مليون أورو، دخل نادي إشبيلية على الخط للتعاقد مع براهيمي.

وأكدت ذات المصادر أن نادي “الأندلس” يريد التعاقد مع الجزائري وإعادته لليغا الإسبانية بعد أن لعب مع غرناطة في مواسم سابقة.

من جهة أخرى، نادي روما الإيطالي مهتم أيضا بخدمات براهيمي وقد يتقدم بعرض رسمي له في نهاية الموسم.

يذكر أن عقد النجم الجزائري ينتهي مع فريقه في جوان 2019، وإداراة الدراغاو تسارع الزمن لتجديد عقده.