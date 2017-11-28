براهيمي ممثل الجزائر الوحيد في جوائز الكاف

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا، والتي خلت من كل الأسماء الجزائرية سوى ياسين براهيمي.

وجود براهيمي في القائمة النهائية التي ضمت 11 لاعبا، يؤكد قيمة لاعب نادي بورتو ومستواه الكبير خاصة في الفترة الأخيرة.

وسينافس براهيمي، العديد من النجوم الإفريقية في مقدمتهم المصري محمد صلاح الذي يبقى المرشح الأول لخلافة محرز كأفضل لاعب إفريقي.

من جهة أخرى لا يتواجد أي لاعب جزائري في القائمة النهائية لللاعبين المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي محلي.

لا لاعبي إتحاد العاصمة، الذين وصلوا للدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا ولا لاعبي مولودية الجزائر، تواجدوا في القائمة النهائية.