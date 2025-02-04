براهيمي ممرّراً حاسماً في مواجهة الغرافة وباختاكور

بصم الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، اليوم الثلاثاء، على مساهمة تهديفية جديدة رفقة فريقه الغرافة القطري.

وذلك في المواجهة الجارية فعالياتها الآن، بملعب ثاني بن جاسم بمدينة الريان القطرية، وتجمع بين ناديي الغرافة وباختاكور الأوزبكي. في إطار الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة، المجموعة الغربية.

وقدم جناح الخضر، ياسين براهيمي، تمريرة الهدف الأول لصالخ فريقه، بعدما توغل في منطقة عمليات المنافس. ومنح تمريرة حاسمة لزميله فرجاني الساسي، في الدقيقة الـ39 من الشوط الأول.

ليصل بذلك، ياسين براهيمي، للمساهمة التهديفية العاشرة في كل المنافسات مع ناديه الغرافة، إذ سجل 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة في 16 مباراة.