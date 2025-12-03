براهيمي: “منتخب السودان أبهرني وتركيزنا مُنصبّ على الفوز أمام البحرين”

أعرب مهاجم المنتخب الوطني، ياسين براهيمي، عن رضاه التام عن أداء زملائه رغم التعادل (0-0) أمام منتخب السودان في افتتاح مبارياته في منافسة كأس العرب.

وقال براهيمي، في تصريحات عقب المباراة التي احتضنها ملعب البيت: “أنا فخور جدا بحضور الجمهور الجزائري بأعداد كبيرة تجاوزت 40 ألف متفرج، أشكرهم كثيرا على دعمهم”.

وأضاف: “سنعود إلى التدريبات بداية من يوم غد، وسنعمل على الفوز بالمباراة القادمة. تركيزنا الآن منصب على مواجهة البحرين وتحقيق نتيجة إيجابية”.

كما أشاد براهيمي بالمستوى الذي قدمه المنتخب السوداني قائلا: “منتخب السودان أبهَرني كثيرا بالنظر إلى قوته البدنية وتمركز لاعبيه الجيد فوق الميدان”.

وأنهى مهاجم الغرافة القطري تصريحاته بتأكيد جاهزيته للمباريات المقبلة، موضحا بأنه تواجد في دكة البدلاء طوال التسعين دقيقة “بقرار من المدرب مجيد بوقرة” الذي فضّل إراحته لتفادي عودة إصابته التي تعرض لها في وقت سابق مع نادي الغرافة.