براهيمي: ” من الصعب أن يمر عليك 4 سنوات دون أي تتويج”

تحدث اللاعب الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، عن تتويج فريق بورتو بلقب الدوري البرتغالي بعد 4 سنوات من هيمنة فريق بنفيكا.

وأكد براهيمي أن هذا التتويج يتميز بطعم خاص، خصوصا أنه جاء بعد 4 مواسم من الصيام عن حصد الألقاب، موضحا في تصريح لصحيفة “O JOGO”:

“نحن جميعا سعداء للغاية ويصعب حتى شرح ما أشعر به بعد سنوات عديدة دون أن أحصل على أي شيء”.

وأضاف: “أنا شخصياً جئت إلى بورتو بكل شيء، لكننا قضينا أربع سنوات دون أي تتويج ، لكن هذا اللقب له نكهة خاصة لأنه كان ضد كل العقبات وضد الجميع”.

وإختتم براهيمي حديثه قائلا: “كنت أشعر بحمل ثقيل على ظهري، لكني اليوم أشعر بسعادة كبيرة”.