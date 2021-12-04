براهيمي: “مواجهة لبنان كانت صعبة وعلينا التحضير جيدا لمصر”
بقلم براهيمي
اعترف ياسين براهيمي، بأن فوزهم على منتخب لبنان لم يكن سهلا، كما شدد على ضرورة التحضير جيدا للمباراة المقبلة.
وصرح براهيمي: “أنا سعيد جدا بهذا الفوز، خاصة وأن المباراة لم تكن سهلة كون منتخب لبنان دافع بشكل جيد”
كما أضاف: “المنافس تمركز في الدفاع، مع الاعتماد على الهجمات المعاكسة، ولو تمكنا من التسجيل مبكرا لتغيرت مجريا اللقاء”
وأردف براهيمي: “علينا مواصلة العمل، وخاصة الاسترجاع جيدا تحسبا لمباراتنا الثالثة التي تعد جد مهمة بالنسبة لنا”
وتابع ياسين براهيمي: “سندخل المواجه المقبلة بنفس الإرادة والعزيمة، وبنفس الهدف، وهو تحقيق فوز آخر، لكن علينا الحفاظ على تركيزنا”.
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