براهيمي: “مواجهة لبنان كانت صعبة وعلينا التحضير جيدا لمصر”

اعترف ياسين براهيمي، بأن فوزهم على منتخب لبنان لم يكن سهلا، كما شدد على ضرورة التحضير جيدا للمباراة المقبلة.

وصرح براهيمي: “أنا سعيد جدا بهذا الفوز، خاصة وأن المباراة لم تكن سهلة كون منتخب لبنان دافع بشكل جيد”

كما أضاف: “المنافس تمركز في الدفاع، مع الاعتماد على الهجمات المعاكسة، ولو تمكنا من التسجيل مبكرا لتغيرت مجريا اللقاء”

وأردف براهيمي: “علينا مواصلة العمل، وخاصة الاسترجاع جيدا تحسبا لمباراتنا الثالثة التي تعد جد مهمة بالنسبة لنا”

وتابع ياسين براهيمي: “سندخل المواجه المقبلة بنفس الإرادة والعزيمة، وبنفس الهدف، وهو تحقيق فوز آخر، لكن علينا الحفاظ على تركيزنا”.