براهيمي: “مواجهة منتخبات من قارات أخرى تجربة جيدة جدا لنا”

ثمّن الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، الدورة الودية التي نظمتها “الفيفا”، بمشاركة منتخبات من قارات مختلفة، مؤكدا بانها ستعود بالفائدة على الخضر.

ونقل حساب “الفيفا” على منصة “X”، تصريحات براهيمي، أين قال: “هذه المبادرة فرصة لإظهار صورة جميلة عن قارة إفريقيا، وكرة القدم الجزائرية، وبنيتنا التحتية”.

كما أضاف: “مواجهة منتخبات من قارات أخرى، لها أسلوب لعب مختلف، يسمح لنا باكتشاف أمور جديدة بعيدا عن ما نعرفه في افريقيا”.

وتابع ياسين براهيمي: “هذه التجربة جيدة جدا بالنسبة لنا، من شأنها أن تساعدنا في التقدم خطوة كبيرة إلى الأمام”.

يذكر أن ياسين براهيمي، سيواجه رفقة المنتخب الوطني، كل من منتخبي بوليفيا، وجنوب افريقيا، ضمن الدورة الودية التحضيرية الخاصة بـ “الفيفا” والمنظمة بالجزائر.