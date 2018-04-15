براهيمي: ” نتحمل جزء من المسؤولية بعد الإخفاق في الكان الأخير”

كشف الدولي الجزائري ياسين براهيمي عن أسباب تراجع مستوى المنتخب الوطني في الآونة الأخيرة وتراجع مستوى العديد من اللاعبين منذ مونديال البرازيل الأخير.

وأجرى لاعب بورتو البرتغالي حوارا مطولا مع مجلة “أونز مونديال” الفرنسية كشف فيه عن العديد من الأسرار التي تخص المنتخب الوطني.

وقال: ” صراحة الأمور أصبحت معقدة، حيث خرجنا من آداء بطولي في مونديال البرازيل 2014، ووصولنا إلى الدور ثمن النهائي”

“لقد كانت ملحمة تاريخية بعد خروجنا امام بطل الدورة الذي وصلنا مع إلى الوقت الإضافي، وبعد تلك الفترة إسترجعنا معالمنا مع المدرب الفرنسي كريستيان غوركيف”.

وأضاف:”بالرغم من أننا لم نتمكن من التتويج بنهائيات كأس أمم إفريقيا في تلك الفترة إلا أننا أقصينا في الدور ربع النهائي أمام بطل الدورة – المنتخب الإيفواري- وكانت الكان الأولى بالنسبة للعديد من اللاعبين الجدد”.

وواصل إبن مدينة منيعة حديثه عن المنافسة القارية قائلا:

“الجميع يعرف صعوبة المنافسة الإفريقية..فبعد مرحلة غوركيف كان هناك سلسلة من المدربين في المنتخب حيث وصل عددهم إلى 4 مدربين في عام واحد، وهذا ما أثر على المنتخب، لأن عدم الإستقرار لم يساعد المنتخب”.

وأضاف:”حتى نحن اللاعبين نتحمل جزء من المسؤولية، لأننا نحن من نتواجد فوق أرضية الميدان، مثلما حدث في منافسة الكان الأخيرة ، لأننا أفسدناها”

“الآن عندنا مجموعة ..يتوقف…لا أقول أن المنتخب في مرحلة إعادة البناء، لكنه في إنطلاقة جديدة، فنحن نمتلك خبرة إفريقية أكثر من السابق، وأتمنى أن نكون حاضرين في الكان المقبل”.