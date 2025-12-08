براهيمي: “نحترم منتخب العراق وسنلعب من أجل الفوز”

اعترف لاعب المنتخب الرديف، ياسين براهيمي، بصعوبة المباراة التي تنتظر التشكيلة الوطنية، غدا الثلاثاء، أمام منتخب العراق، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات البطولة العربية قطر 2025.

وفي ندوة صحفية عقدها اليوم الاثنين، وصف براهيمي، اللقاء بـ”المهم” للغاية بالنسبة للمنتخب الجزائري.

قبل أن يستدرك، نجم الغرافة القطري: “نعلم أيضا، أننا سنلعب ضد منتخب صعب ولديه الحافز”.

وواصل: “نكن احتراماً كبيراً لمنتخب العراق وسنلعب للفوز بالنقاط الثلاث للاستمرار في مشوارنا في البطولة ونأمل أن نقدم مباراة كبيرة.”