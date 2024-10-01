براهيمي هدافاً ويقود الغرافة لأول فوز في دوري أبطال آسيا للنخبة

بصم الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، اليوم الثلاثاء، على أول أهدافه في منافسة دوري أبطال آسيا للنخبة. في مواجهة فريقه الغرافة أمام العين الإماراتي.

في إطار الجولة الثانية لدور مجموعات المنافسة الآسياوية.

وشارك متوسط ميدان الخضر، براهيمي، أساسياً في هذه المواجهة،إلى غاية الدقيقة الـ89.

وتمكن براهيمي من تسجيل الهدف الرابع لفريقه الغرافة، في المواجهة التي انتهت برباعية مقابل هدفين. لصالح الفريق القطري.

ونال ياسين براهيمي، علامة 8.0 في المواجهة، بعد مستوياته الكبيرة التي قدمها في هذا اللقاء.

وحقق نادي الغرافة أول فوز له في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الخسارة في الجولة الأولى أمام نادي استقلال طهران بثلاثية نظيفة.

للإشارة، رفع براهيمي، رصيده إلى ثلاثة أهداف هذا الموسم، بعد أن سجل أمام كل من السد وقطر، في آخر لقاءين في دوري نجوم قطر.