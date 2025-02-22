براهيمي هدافا وممررا حاسما رفقة الغرافة القطري

قاد لاعب “الخضر” ياسين براهيمي، ناديه الغرافة القطري، اليوم السبت، لتحقيق فوز كبير، استقر على نتيجة 4-2، أمام الضيف قطر.

وتألق براهيمي، بشكل ملفت للانتباه في المباراة المندرجة ضمن فعاليات الجولة الـ 16 من دوري نجوم قطر، بعدما سجل هدفا وصنع آخرا.

ليصل بذلك، إلى المساهمة التهديفية الـ 15 في 19 مباراة خاضها هذا الموسم. بواقع 7 أهداف و8 تمريرات حاسمة.

وبهذا الانتصار، عزز الغرافة، مركزه في وصافة الترتيب برصيد 34 نقطة، على بعد خطوة واحدة من المتصدر الدحيل، الذي يواجه حاليا، نادي السد، لحساب ذات الجولة.

⚽️ : جووووووووووول — ياسين براهيمي

الغرافة ( 2×0 ) قطر ( الدوري القطري )pic.twitter.com/0wqPjwNuVv — Arab Football (@arab_foot0) February 22, 2025

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