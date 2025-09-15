براهيمي هدافا وممررا حاسما في دوري الأبطال
يواصل لاعب “الخضر” ياسين براهيمي، تألقه رفقة ناديه الغرافة القطري، الذي يتقدم في هذه الأثناء على مضيفه الشارقة الإماراتي، ضمن الجولة الأولى لمنطقة الغرب في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.
ونجح براهيمي، في منح التقدم للغرافة، بهدف في الدقيقة الـ 33 من ضربة جزاء، في المباراة الجارية، على مدينة “الشارقة”.
قبل أن يعود الدولي الجزائري، بعد مرور 4 دقائق فقط عن انطلاق الشوط الثاني. ليقدم تمريرة ثاني أهداف الفريق القطري، لزميله الاسباني خوسيليو.
وبذلك، وصل براهيمي، إلى المساهمة التهديفية رقم 6 في أول 5 لقاءات رفقة الغرافة هذا الموسم. بواقع هدفين وتمريرتين حاسمتين في 4 لقاءات من الدوري القطري. مقابل هدف وتمريرة حاسمة في لقاء ضمن دوري الأبطال.
شوف الهدف|
الغرافة يتقدم 1-0 على الشارقة الإماراتي عن طريق ياسين براهيمي في الدقيقة 33 من ركلة جزاء
- المباراة تأتيكم على الكاس FIVE المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/JehVdmhpV8
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 15, 2025
شوف الهدف|
الغرافة يتقدم 2-0 على الشارقة الإماراتي عن طريق خوسيلو في الدقيقة 49
– المباراة تأتيكم على الكاس FIVE المشفرة من خلال أجهزة قنوات beIN SPORTS#دوري_أبطال_آسيا_للنخبة#قنوات_الكاس | #منصة_شوف pic.twitter.com/IMOrtyCMMT
— قنوات الكاس (@AlkassTVSports) September 15, 2025