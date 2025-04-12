براهيمي هدافا و ممررا حاسما أمام سيركل بروج

بصم الجناح الدولي الجزائري، بلال براهيمي، اليوم السبت، على هدف و تمريرة حاسمة، في مواجهة فريقه سانت تروند أمام سيركل بروج.

في إطار فعاليات الجولة الثالثة من “بلاي أوف” تحديد الأندية المعنية بالسقوط.

وبرز لاعب الخضر، براهيمي، منذ الدقائق الأولى من هذه المواجهة، حينما قدم “أسيست” الهدف الأول لصالح فريقه عند الدقيقة الـ17 من الشوط الأول.

وفي الدقيقة الـ41، تمكن بلال براهيمي، من مضاعفة التقدم لصالح فريقه و سجل الهدف الثاني في اللقاء، قبل أن يتم إستبداله عند الدقيقة الـ77 من الشوط الثاني.

فيما غاب الدولي الجزائري الآخر، المدافع، زين الدين بلعيد عن هذه المواجهة.

و تشير المقابلة لتقدم نادي سانت تروند في النتيجة بثلاث أهداف مقابل هدف، في الدقيقة الـ80 من اللقاء.

للإشارة، وصل بلال براهيمي، للمساهمة التهديفية السادسة هذا الموسم مع ناديه،سانت تروند ( هدفين + 4 تمريرات حاسمة) من أصل 23 لقاء هذا الموسم.