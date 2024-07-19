براهيمي هداف في ودية نيس و ليغانيس

بصم الجناح الدولي الجزائري بنادي نيس الفرنسي، بلال براهيمي، اليوم الجمعة، على هدف في مباراة فريقه الودية أمام نادي ليغانيس الإسباني.

وشارك لاعب الخضر، براهيمي، في المواجهة كإحتياطي في المواجة بداية من الدقيقة 75 من الشوط الثاني، وسجل الهدف الثاني لفريقه في المواجهة التي إنتهت بالتعادل هدفين في كل شبكة.

كما شارك حارس المنتخب الأولمبي، تيدي بولهندي، كإحتياطي في هذه المواجهة، بداية من الدقيقة 60، وحافظ على نظافة شباكه في الدقائق التي شارك فيها.

ومن جانب آخر، شارك الثنائي بوداوي وبوعناني، كذلك في هذه المواجهة، الأول كأساسي ولعب 32 دقيقة فقط، أما الثاني، فقد شارك كإحتياطي، في الدقيقة 72.