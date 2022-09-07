براهيمي هداف وممر حاسم مع الغرافة

قاد أمس الثلاثاء، الدولي الجزائري ياسين براهيمي، فريقه لتعادل مثير ضد أم صلال، برسم الجولة السادسة من دوري نجوم قطر.

وشهد اللقاء، مشاركة كل من ياسين براهيمي، وإسحاق بلفوضيل، فريد بولاية، ومهدي تاهرات، أساسيون في تشكيلة الفهود.

في اللقاء الذي إنتهى بالتعادل الإيجابي 2.2، الذي عرف تألق ياسين براهيمي، الذي سجل الهدف الثاني لفريقه، بعد مجهود فردي.

كما قدم براهيمي تمريرة الهدف الأول لزميله بالفريق الجانحي.