براهيمي هدّاف ويقود بورتو للتتويج بكأس السوبر

قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي، اليوم السبت، نادي بورتو البرتغالي للتتويج بكأس السوبر، بعد فوزه على نادي آفيس بنتيجة 3-1.

وكان براهيمي وراء هدف التعديل للنادي الأزرق في الدقيقة الـ25، بعد هدف السبق من الفريق الخصم الذي جاء في الدقيقة الـ14.

وترك النجم الجزائري أرضية الميدان في الدقيقة الـ37 من عمر اللقاء، بسبب عدم قدرته على المواصلة نتيجة تعرضه لإصابة.