براهيمي: “هذه نصيحتي لمنتخب قطر لتجاوز عقبة السنغال”

تحدث الدولي الجزائري ياسين براهيمي، عن المباراة التي ستجمع منتخب قطر، بنظيره السنغالي، موجها نصيحة للعنابي، للفوز بهذه المواجهة.

وقال براهيمي، في حوار لجريدة “العرب” القطرية: “الكل يعرف امكانيات المنتخب السنغالي البدنية، بخلاف الفنية”.

كما أضاف: “نصيحتي لرجال العنابي، هي التحرر من الضغط النفسي، ويلعبوا بشكل طبيعي، وبثقة في أنفسهم وامكانياتهم”.

وأردف: “يجب الاحتفاظ بالتركيز، والاندفاع البدني، لتضييق المساحات على السنغال، والدفاع ككتلة واحدة، وهذا يتطلب حضور بدني”.

وتابع ياسين براهيمي: “لا يمكن للفريق أن يدافع ككتلة واحدة دون طاقة بدنية عالية، تساعد على تقارب الخطوط في حالتي الدفاع والهجوم”.

يذكر أنّ منتخب قطر، يواجه اليوم الجمعة، نظيره السنغالي، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات مونديال قطر.