براهيمي وأوناس ينافسان ميسي على جائزة أجمل هدف في الموسم

أعلنت الدرجة الفرنسية الأولى المحترفة “الليغ1″، عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أجمل هدف في الموسم المنقضي، والتي جاء ضمنها لاعبا المنتخب الوطني بلال براهيمي، وأدم أوناس.

وحسب مانشره الحساب الرسمي لـ”الليغ1″ الفرنسية، اليوم الإثنين، عبر حسابهال الرسمي عبر تويتر، فقد جاء هدف لاعب نادي ليل والدولي الجزائري، أدم أوناس في مرمى تولوز برسم الجولة الثامنة من “الليغ 1″في المركز العاشر.

وهو الهدف الحائز على جائزة أفضل هدف في الدوري الفرنسي لشهر سبتمبر.

كما تم إختيار هدف لاعب نيس بلال براهيمي، برسم الجولة 23 من الليغ 1، في مرمى أجاكسيو من تسديدة قوية كذلك ضمن القائمة، والمتوج كأفضل هدف شهر فيفري المنصرم بالدوري الفرنسي.

وينافس لاعبا الخضر براهيمي وأوناس، النجم العالمي ونادي البياسجي ليونيل ميسي، الذي أحرز هدفين رائعين تم ترشيحهما للجائزة كذلك.

بعد أن سجل ميسي، مقصية في مرمى ليل في الجولة الأولى، تم إختيارها كهدف شهر أوت، بالإضافة لتسجيل ليو ركلة حرة مباشرة، ضد نادي نيس، في الجولة التاسعة من الدوري الفرنسي.

ووضع الحساب الرسمي لـ”الليغ1″، رابط للجماهير للتصويت على الهدف الأجمل في الدوري الفرنسي.