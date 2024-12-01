براهيمي وبلعيد أساسيان رفقة سانت تروند في مواجهة جينك

يستقبل الثنائي الدولي الجزائري، بلال براهيمي، ومواطنه زين الدين بلعيد، اليوم الأحد، رفقة ناديهما سانت تروند، فريق جينك.

وكشفت إدارة نادي سانت تروند، عبر الحساب ارسمي للفريق على منصة “X”، تشكيلتها الأساسية لهذه المباراة، والتي ضمت اسم براهيمي، وبلعيد.

وسيكون الثنائي الجزائري، مطالبا بتقديم أفضل ما لديهم في هذا اللقاء، لمساعدة فريقهم على تحقيق الفوز، والابتعاد عن منطقة الخطر في جدول ترتيب الدوري البلجيكي.

يذكر أن المباراة التي ستجمع بلال براهيمي، وزين الدين بلعيد، مع ناديهما سانت تروند، في مواجهة فريق جينك، تدخل ضمن الجولة الـ16 من الدوري البلجيكي.