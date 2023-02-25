براهيمي وبوداوي ضمن قائمة نيس تحسبا للداربي الفرنسي

يتواجد الدوليان الجزائري بلال براهيمي وهشام بوداوي في قائمة نيس الموسعة تحسبا لمواجهة موناكو في الداربي الفرنسي.

وكشفت إدارة فريق نيس عن الكتيبة التي سيعتمد عليها مدرب نيس للإطاحة بفريق الإمارة للتقدم خطوة نحو الامام في الليغ 1 .

كما عرفت القائمة الموسعة تواجد الفرانكو جزائري بوعناني في القائمة الذي أصبح يعتمد عليه بكثيرة في الآونة الآخرة من قبل الطاقم الفني لفريق نيس رغم صغر سنه.

يذكر. ان بوعناني لم يفصل بعد في مستقبله الدولي بشان حمل قميص منتخب الجزائر آو فرنسا. كما يواصل الدولي الجزائري يوسف عطال الغياب بداعي الإصابة.

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