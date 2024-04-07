براهيمي وبولاية يضيعان صدارة الدوري القطري

قاد الدوليان الجزائري ياسين براهيمي و فريد بولاية فريقهما الغرافة لتعادل مثير أمام الغريم أم صلال بهدف في كل شبكة.

وعرفت المباراة تقديم فريد بولاية تمريرة حاسم لزميله فرجاني الساسي الذي حولها إلى هدف جميل جدا وهو الأول الوحيد في المباراة من قبل نادي الغرافة.

وضيع براهيمي وبولاية صدارة الترتيب، ليبقوا في منصب الوصافة، و كانت النقاط الثلاث ستمنح مرتبة الصدارة رفقة نادي السد قبل 3 جولات من الختام.