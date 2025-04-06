براهيمي وبولاية ينافسان على لقب أفضل لاعب في الجولة الـ 20 في قطر

ينافس الدوليان الجزائريان ياسين براهيمي وفريد بولاية على لقب أفضل لاعب في الجولة الـ 20 من دوري نجوم قطر.

واعلنت مؤسسة دوري نجوم قطر، الاستفتاء، اليوم الأحد، عبر الصفحة الرسمية لها على منصبة “إكس”، الموجه للجمهور المتابع للبطولة القطرية.

وتواجد في قائمة المتسابقين، اللاعب الجزائري الشاب محمد عمر، التي ضمت ستة لاعبيه فقط، ما سيمنح الأولوية للاعب الذي سيكون من محاربي الصحراء.

وكان ياسين براهيمي قد توهج في مباراة فريقه الغرافة والعربي، حينما قاد زملائه للفوز بثلاثية كاملة مقابل واحد، و سجل فيها هدفا جميلا ليرفع رصيده إلى 16 هدفا في البطولة القطرية.

كما سبق لفريد بولاية قيادة فريقه الوكرة للفوز أمام نادي أم صلال بهدف شخصي له، وينال تنقيط بـ 8.5 من 10 حسب موقع “سوفاسكور”.