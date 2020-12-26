براهيمي وبونجاح ضمن التشكيلة المثالية لموسم 2019-2020

أختير الدوليان الجزائريان، بغداد بونجاح لاعب السد القطري، ومواطنه ياسين براهيمي لاعب الريان، ضمن التشكيلة المثالية للدوري القطري لموسم 2019-2020.

وكشفت الرابطة القطرية للاعبين، عنم تشكيلتها المثالية لموسم 2019-2020، والتي تواجد ضمنها الثنائي الجزائري، ياسين براهيمي، وبغداد بونجاح.

وجاء احتيار لاعبا الخضر، ضمن هذه التشكيلة المثالية، نظير ما قدماه رفقة ناديهما، الموسم الماضي، في الدوري القطري.

وضمت هذه التشكيلة المثالية للدوري القطري، والخاصة بموسم 2019-2020، كل من: فهد يونس، بيدرو ميغيل، خوخي بوعلام، أحمد ياسر، عبدالكريم حسن، كريم بوضياف، فرانك كوم، عبد العزيز حاتم، ياسين براهيمي، أكرم عفيف، بغداد بونجاح.