براهيمي وبونجاح ضمن قائمة أغلى اللاعبين في دوري أبطال اسيا

تواجد الدوليان الجزائريان ياسين براهيمي وبغداد بونجاح في قائمة اغلى اللاعبين المشاركين. في منافسة دوري أبطال أسيا.

كما بلغت القيمة التسويقية للثنائي الجزائري 6 مليون يورو. وبأفضيلة طفيفة لبراهيمي الذي لعب لفريقه الريان القطري هذا الموسم 22 مباراة بواقع 1802 دقيقة و سجل خلالها 7 أهداف كما صنع 8.

كما يأتي بعده بونجاح الذي لعب مع فريقه السد القطري هذا الموسم 19 مباراة بواقع 1310 دقائق سجل خلالها 15 هدفا وصنع 5.

يذكر أن البرازيلي أوسكار لاعب شنغهاي الصيني هو من تواجد في الصدارة 18 مليون يورو.

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