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براهيمي وبونجاح وبن سبعيني يلتحقون بركب المُعزين

الرياضة
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براهيمي وبونجاح وبن سبعيني يلتحقون بركب المُعزين
بقلم إسماعيل عشاش

إلتحق الثلاثي الدولي الجزائري، ياسين براهيمي، بغداد بونجاح ورامي بن سبعيني بركب المُعزين، بعد حادثة سقوط الطائرة العسكرة ببوفاريك.

وعبّر نجوم المنتخب الوطني عن تضامنهم الشديد مع عائلات شهداء الواجب، طالبين من الله أن يتغمدهم برحمته ويُسكنهم جنة الخلود.

ودعى “مُحاربوا الصحراء” لعائلات الشهداء بالصبر والسلوان في المُصاب الجلل الذي أصابهم والذي أودى بحياة 257 منهم، صبيحة اليوم الأربعاء.

وكان سفيان فيغولي، عدلان قديورة وغيرهما من عناصر “الخضر” أظهروا وقوفهم وتضامنهم التام والمطلق مع شعبهم هذه المأساة.

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