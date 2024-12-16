براهيمي وتيطراوي ضمن تشكيلة الأسبوع في بلجيكا

تواجد الثنائي الجزائري، بلال براهيمي، وياسين تيطراوي، ضمن تشكيلة الأسبوع الخاصة بالدوري البلجيكي الممتاز.

ونشر موقع “سوفاسكور” المختص في الأرقام والاحصائيات، اليوم الاثنين. تشكيلة الجولة الـ 16 من “البرو ليغ” البلجيكية، والتي عرفت تواجد براهيمي وتيطراوي.

وتحصل براهيمي، الذي سقط رفقة سانت تروند، بثنائية نظيفة على يد الضيف أندرلخت. على تقييم 8.3، بينما نال تيطراوي، الذي انهزم بدوره رفقة شارلوروا، بهدف من دون مقابل، أمام المضيف لوفين، على تقييم 8.4.