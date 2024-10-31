براهيمي يبصم على أرقام إستثنائية في مواجهة الغرافة و العربي

بصم الجناح الأيسر للمنتخب الوطني، ياسين براهيمي، اليوم الخميس، على إحصائيات جيدة، خلال مواجهة فريقه الغرافة والعربي.

والتي تندرج في إطار الجولة التاسعة من دوري نجوم قطر.

فبعد أن قاد لاعب الخضر، فريقه للفوز بهذه المواجهة، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدف واحد، وكان لبراهيمي، نصيبه من هذه الأهداف، بتسجيله الهدف الأول لصالح فريقه في الدقيقة الـ21 من الشوط الأول، وتقديمه تمريرة الهدف الثالث لصالح زميله في الفريق، محمد مونتاري، في الدقيقة 89 من الشوط الثاني.

وحسب مؤشر الإحصائيات “صوفاسكور”، فيعد، ياسين براهيمي، اللاعب الأكثر صناعة للفرص برصيد 7 صناعات في هذه المواجهة، وهو الرقم الأعلى للاعب من الغرافة في الدوري هذا الموسم.

كما تم تكريم براهيمي، على هامش هذه المواجهة، بجائزة تشكيلة الموسم الماضي في دوري نجوم قطر، المقدمة من طرف صحيفة “الراية” القطرية.

للإشارة، خاض براهيمي، مع فريقه الغرافة هذا الموسم 7 مباريات في كل المنافسات، وتمكن من تسجيل أربعة أهداف وقدم تمريرة حاسمة.