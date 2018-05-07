براهيمي يبصم على أفضل موسم في مسيرته الكروية

بصم الجزائري ياسين براهيمي على أفضل موسم في مسيرته الكروية، خاصة بعد أنّ

قاد فريقه بورتو لتحقيق لقب البطولة وهو التاج الأول من نوعه للجزائري.

وساهم ياسين براهيمي في تسجيل 16 هدفا هذا الموسم لفريقه في الدوري البرتغالي (9 أهداف و7 تمريرات حاسمة)

كما أنّ الجزائري سجل 9 أهداف كاملة في الدوري البرتغالي وهذه سابقة بالنسبة له.

وبهدفه سهرة أمس وصل براهيمي للهدف الـ 12 له في كافة المسابقات مع “بورتو” هذا الموسم.

يذكر أنّ الجزائري تلقى العديد من العروض المغرية ويتجه لمغادرة “الدراغاو” في الصائفة.