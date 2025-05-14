براهيمي يبلغ نصف نهائي كأس أمير قطر على حساب عطال

نجح الجناح الدولي الجزائري لنادي الغرافة القطري، ياسين براهيمي، اليوم الأربعاء، في التأهل إلى نصف نهائي كأس أمير قطر.

وذلك بعد الفوز في مواجهة دور الربع النهائي من المنافسة، أمام مواطنه، يوسف عطال، لاعب نادي السد.

وبرز لاعب الخُضر، براهيمي، بقوة في هذه المواجهة وقدم أداء راقيا طيلة الـ90 دقيقة التي خاضها من المواجهة. قبل أن يقرر مدربه بيدرو مارتينز، استبداله في آخر أنفاس اللقاء، قبل الشوطين الإضافيين، عندما كانت النتيجة تشير إلى تعادل الفريقين بهدفين لمثلهما.

كما تمكن ياسين براهيمي، من تسجيل الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة الـ53 من الشوط الثاني من علامة الجزاء.

ومن جانب آخر، شارك الظهير الأيمن للخضر، يوسف عطال، أساسيا في هذه المواجهة إلى غاية الدقيقة الـ81. وفوت على فريقه فرصة هدف محقق عندما ضيع أمام مرمى المنافس عند الدقيقة الـ45+26.

وفي الأخير، تمكن نادي الغرافة من حسم التأهل إلى نصف النهائي عن طريق ركلات الترجيح 5 مقابل 4.

وسيلاقي ياسين براهيمي، رفقة ناديه الغرافة في مواجهة نصف نهاي كأس أمير قطر، نادي أم صلال.