براهيمي يتألق تحت أنظار كشافي هذه الفرق

جاء تألق الدولي الجزائري، ياسين براهيمي الأخير أمام “ماديرا” في الوقت المُناسب، لتزامنه مع تواجد بعض كشافي كبار أوروبا لمتابعته.

وكشفت العديد من الصُحف البرتغالية، بأن الثنائية التي وقعها نجم “بورتو”، كانت تحت أنظار ممُثلي “إيفرتون”، “مانشستر يونايتد” و”أتليتكو مدريد”.

وأشارت ذات التقارير بأن صانع ألعاب “التنانين” يكون قد إلتقى بمبعوث “التوفيز”، الذين يسعون لضمه دون جدوى منذ صائفة 2016.

يُشار بأن، ياسين براهيمي سيكون حُرا من أي إلتزام بداية من الصائفة القادمة، مع إمكانية تغييره للأجواء بداية هذا الشتاء.