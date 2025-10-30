براهيمي يتألق ويفوز على بلماضي في الدوري القطري

قاد الدولي الجزائري ياسين براهيمي، فريقه الغرافة القطري للفوز بثلاثية مقابل هدف أمام نادي الدحيل بقيادة الناخب الوطني السابق جمال بلماضي.

في مباراة لحساب الجولة التاسعة من الدوري القطري.

وعرف اللقاء تألق ياسين براهيمي، بشكل لافت، إذ قدّم تمريرتين حاسمتين منحتا الغرافة فوزًا مستحقًا.

وبهذا الفوز يتصدّر فريق الغرافة ترتيب الدوري القطري برصيد 19 نقطة، في حين يركن فريق الدحيل في المرتبة الخامسة برصيد 11 نقطة، ما سيجبر بلماضي ولاعبيه على التركيز جيدا والفوز بالمباريات القادمة للاقتراب بشكل أكبر من كوكبة المقدمة.