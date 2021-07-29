براهيمي يتبرع بسيارة إسعاف لفائدة قرية آيت بوعدة بعزازقة

تبرع الدولي الجزائري ياسين براهيمي ولاعب نادي الريان القطري بسيارة إسعاف مجهزة لفائدة قرية آيت بوعدة بعزازقة و هي القرية الأصلية لوالدة اللاعب.

.حيث إستلمها سكان القرية هذا المساء بكل شكر وإمتننان لإلتفاتة اللاعب الإنسانية خاصة في ظل الظروف الصحية المعقدة التي تعيشها بلادنا عامة والمنطقة خاصة

ونظرا للظرف الصحي الراهن وما سببه فيروس كورونا من معاناة حقيقية وضعف الخدمات الإستشفائية.

على أمل أن تعم هذه المبادرة على كل المحترفين في الخارج بالأخذ بمثل هكذا مبادرات والمساهمة في تخفيف خناق الأزمة الصحية على بلادنا.