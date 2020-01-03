“براهيمي” يتجاوز هني وبونجاح ويتصدر هدافي الدوري القطري

تصدر النجم الدولي الجزائري لفريق الريان “ياسين براهيمي” ترتيب هدافي دوري نجوم قطر بعد “الهاتريك” الذي وقعه اليوم ضد أم صلال.

صانع ألعاب الخضر سجل 10 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة في 12 جولة متجاوزا بذلك مواطنيه بغداد بونجاح وسفيان هني الذين يملكان 9 أهداف لكل واحدا منهما.

هني بصم اليوم ضد الشحانية على هدفه التاسع في الدوري القطري من ركلة جزاء بينما صام “بونجاح” عن التهديف أمس في مباراة السد ضد الوكرة.

في حين يحتل الجزائري الآخر “محمد بن يطو” المركز الثالث في ترتيب الهدافين ب8 أهداف وقعها مع فريقه الوكرة.