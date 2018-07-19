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براهيمي يتجه لتمديد عقده مع بورتو

الرياضة
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براهيمي يتجه لتمديد عقده مع بورتو براهيمي
بقلم عبد النور حواز

يتجه النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي لتمديد عقده مع فريقه بورتو البرتغالي والبقاء مع الدراغاو لأطول فترة مُمكنة.

وكشفت صحيفة “ريكورد” البرتغالية اليوم الخميس أن نجم الخضر سيبقى مع بورتو رغم أنه كان مُرشحا بقوة للرحيل خلال هذا الميركاتو الصيفي الحالي.

وأضافت الصحيفة أن الأسمر الجزائري سيمُدد عقده الذي ينتهي صيف سنة 2019 بسبب رغبة إدارة الفريق البرتغالي في بقائه لسنوات عديدة.

وكان لاعب فريق غرناطة الإسباني السابق قد باشر التحضيرات مع فريقه الأسبوع الماضي بعد إنقضاء إجازته الصيفية.


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