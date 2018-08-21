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براهيمي يتجه للبقاء مع بورتو

الرياضة
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براهيمي يتجه للبقاء مع بورتو براهيمي
بقلم عبد النور حواز

يتجه النجم الدولي الجزائري ياسين براهيمي للبقاء مع فريق بورتو البرتغالي بعد رفض الأخير تسريحه لناديي روما الإيطالي وويستهام الإنجليزي.

وذكر موقع “سبورت ويتنس” الإنجليزي نقلا عن صحيفة “ريكورد” البرتغالية اليوم الثلاثاء أن العروض الرسمية التي وصلت براهيمي خلال هذا الميركاتو الصيفي جاءت من روما وويستهام.

وأضاف نفس المصدر أن ويستهام عرض 30 مليون أورو على الأسمر الجزائري وقدم فريق العاصمة الإيطالية 25 مليون أورو فقط.

وختمت الصحيفة الذائعة الصيت في البرتغال أن كل المُعطيات تُؤكد بقاء براهيمي مع الدراغاو رغم إهتمام فريق موناكو الفرنسي أيضا.


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