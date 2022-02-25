براهيمي يتجه للعودة إلى أوروبا

يتجه الدولي الجزائري ياسين براهيمي، نجم نادي الريان القطري، للعودة إلى أوروبا من جديد، لخوض تجربة جديدة.

وكشف موقع “فوت ميركاتو”، بأن ياسين براهيمي يتواجد محل اهتمام العديد من الأندية الأوروبية في الفترة الأخيرة.

كما أضاف ذات المصدر، بأن ابن المنيعة، متابع باهتمام كبير من أندية فرنسية، اسبانية، بالإضافة لأندية انجليزية.

يذكر أن ياسين براهيمي (32 عاما)، سيكون حرا من أي ارتباط الصيف المقبل، كون عقده مع الريان سينتهي شهر جوان 2022.