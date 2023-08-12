براهيمي يتحدث عن سر هدف الموسم في “الليغ1”

عاد الدولي الجزائري بلال براهيمي. للحديث عن أفضل هدف في الدوري الفرنسي للموسم الماضي، والذي سجله اللاعب ضد أجاكسيو.

وصرح براهيمي للصفحة الرسمية لـ”الليغ1″ عبر الفايسبوك، أمس الجمعة:”بكل صراحة لقد كان هدفا رائعا وأتذكره كأنني سجلته الأمس”.

وأضاف اللاعب:”سجلته ضد أجاكسيو في المباراة التي لُعبت داخل الديار، كنت على جانب الملعب والمباراة كانت في الدقائق الأخيرة، حتى أسمع المدرب المدرب يصرخ سدد،

وختم لاعب نيس براهيمي حديثه بالقول:” قمت بتسديد الكرة مباشرة، لتتجه بنفسها نحو الشباك”.

يجدر الإشارة، إكتسح هدف براهيمي في مرمى أجاكسيو الموسم الماضي سبر الآراء لإختيار أفضل هدف في الدوري الفرنسي، بعدما نال 16138 صوت، ومتفوقا على أبرز نجوم الدوري الفرنسي الموسم الماضي أبرزهم ميسي وسانشيز