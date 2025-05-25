براهيمي يتحدث عن مستقبله مع الغرافة القطري

عبّر لاعب “الخضر” ياسين براهيمي، عن سعادته الكبيرة، بقيادة ناديه الغرافة القطري، للتتويج بكأس الأمير، عقب الفوز أمس السبت في النهائي بنتيجة 2-1، أمام ناديه السابق الريان

ووصف الدولي الجزائري، في تصريحات إعلامية بعد النهائي، التتويج بـ “اللحظة التاريخية” في مسيرته مع الغرافة.

مبرزا أن لاعبي الغرافة كانوا يؤمنون بقدرتهم على تحقيق شيء هذا الموسم. وتوجت مجهوداتهم في الأخير بلقب الكأس.

وأضاف براهيمي: “نُهدي هذا اللقب إلى جماهير الغرافة التي لم تتوقف عن دعمنا. ونشكر كل من ساندنا ووقف معنا طوال الموسم، فهذا اللقب ثمرة العمل الجماعي داخل الفريق”.

وردًا على سؤال بشأن مستقبله مع الغرافة، وهو الذي ينتهي عقده الصيف المقبل، رد لاعب بورتو البرتغالي السابق: “هذا السؤال من الممكن توجيهه لإدارة النادي”.